Заполнение газохранилищ в ЕС в среднем на 10% ниже, чем в прошлом году

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Газохранилища в странах ЕС в настоящий момент заполнены в среднем на 40%, что на 10% ниже, чем в прошлом году, при этом уровень заполнения европейских газохранилищ, принадлежащих "Газпрому", составляет примерно 16%. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадрис Симсон.

"Уровень газа в наших газохранилищах снижается, как в любой отопительный сезон, сейчас он составляет примерно 40%, что на 10% ниже, чем в прошлом году. Газохранилища, принадлежащие "Газпрому" в ЕС, заполнены на 16%", - сказала она.

ЕС в последние недели наблюдает сокращение потока российского трубопроводного газа по украинскому и белорусскому маршрутам. "В последние недели мы наблюдали необычное снижение потока российского трубопроводного газа по украинскому и белорусскому маршрутам, что привело к реверсным поставка газа из Германии в Польшу в течение пяти недель, обычный поток газа восстановился только сегодня", - заявила Симсон.

По ее словам, геополитическая нестабильность не способствует стабилизации цен на газ в Европе, они, вероятно, уже не снизятся до привычных показателей.

"Цены на газовом рынке ЕС остаются экстремально высокими и волатильными, с высокой вероятностью они уже не снизятся до своих исторически привычных, обычных средних показателей. Причина роста цен - это повышенный спрос на газ в Азии, но геополитическая нестабильность не способствует стабилизации цен в Европе", - сказала она.