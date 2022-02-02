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Первый апарт-отель появится возле набережной реки Туры в Тюмени

Объект признали масштабным инвестиционным проектом региона с вложением в 350 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Первый апарт-отель начали строить возле набережной реки Туры в Тюмени в исторической части города благодаря инвестициям в 350 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе инвестиционного агентства Тюменской области.

"В Тюмени в створе улиц Луначарского и Ирбитской появится многоярусный апарт-отель с номерами квартирного типа. <...> Объем инвестиций составит свыше 350 млн рублей. <...> На данный момент для возведения объекта туристической индустрии идет подготовка строительной площадки", - говорится в сообщении.

По проекту, отель будет располагаться в исторической части города, в пешей доступности от городской достопримечательности - набережной. "Также может рассматриваться для проживания студентов, так как находится вблизи учебных заведений", - цитирует пресс-служба инвестагентства региона директора ООО СК "Мостдорстрой" Николая Фридриха.

Как отметил гендиректор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов, проект по возведению апарт-отеля признали масштабным инвестиционным проектом на основании распоряжения губернатора региона.

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