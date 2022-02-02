Квота Азербайджана на добычу нефти в марте увеличится до 675 тыс. б/с

БАКУ, 2 февраля. /ТАСС/. Азербайджан в марте 2022 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ до 675 тыс. б/с. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго страны.

"Азербайджан поддержал принятое министрами стран ОПЕК+ на 25-м заседании с целью обеспечения сбалансированности на глобальном нефтяном рынке решение об увеличении в марте добычи нефти на 400 тыс. б/с. Новое соглашение предусматривает увеличение в

По данным Минэнерго, обязательства страны по сокращению добычи в марте составят 43 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Квота Азербайджана по сделке ОПЕК+ в январе 2022 года составила 661 тыс. баррелей, в феврале - 668 тыс. баррелей в сутки.