Эксперты прогнозируют появление беспилотных транспортных коридоров в России в 2040 году

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Скоростные магистрали для беспилотников могут получить распространение в России к 2040 году, когда развитие устройств в области фотоники позволит, в частности, подзаряжать такие автомобили на ходу. Такое мнение в среду ТАСС высказал эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Фотоника" Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Валерий Кожевников.

Строительство беспилотных магистралей требует прокладки вдоль таких дорог оптоволоконных сетей, а также установки специальных фотонных датчиков и вышек 6G, уточнил он. При этом развитие самих автомобилей зависит от совершенствования таких устройств как радары и лидары (лазерные радары), а также разработки новых решений в сфере технологий компьютерного зрения.

"Первые беспилотные транспортные коридоры могут появиться уже в 2040 году. <…> Вышки 6G не только позволят устанавливать связи аппарата с оператором, но и подзаряжать беспилотник. На транспортное средство можно будет установить специальный фотоэлемент, который способен поглощать электромагнитное излучение в определенном спектре. Такие точки подзарядки можно было бы устанавливать раз в 5 километров, чтобы уменьшить износ батареи и самих фотоэлементов", - сказал Кожевников.

Развитие инфраструктуры для передвижения беспилотников также позволит ускорить передачу данных об участниках беспилотного движения до петабайтов в секунду, считают в центре. Для их хранения и обработки понадобится создание дата-центров. Ключевым вопросом в развитии беспилотных магистралей, по мнению экспертов, является высокая стоимость таких проектов, исчисляемой сотнями миллиардов рублей.

"В эту стоимость будет входить не только прокладка дорожного полотна, но и включение всех этих технологий. А также, выделение необходимых частот для вышек 5G и 6G. Возможны варианты без таких широкомасштабных изменений, однако они будут локальны и не смогут распространяться на протяжении всей страны и будут менее эффективны", - отметил в разговоре с ТАСС эксперт Центра компетенций НТИ Виталий Максименко.