Коми получит 200 млн рублей из федерального бюджета на авиаперевозки в Арктике

СЫКТЫВКАР, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Республики Коми впервые за последние годы получили 200 млн рублей из федерального бюджета на организацию авиаперевозок в арктической зоне. В регионе планируется ежегодно привлекать из федерального бюджета более 200 млн рублей на эти цели, что позволит увеличить частоту авиарейсов в отдаленные территории региона и сделает их более доступными, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития и промышленности региона.

"Республике Коми выделено 200 млн рублей на организацию устойчивого авиасообщения в Арктической зоне России. В 2021 и в 2020 годах средства не выделялись. В 2023-2024 годах планируется дополнительно привлекать ежегодно из федерального бюджета более 200 млн рублей на организацию перевозок в Арктической зоне, что позволит увеличить частоту выполнения таких рейсов и их доступность", - сообщили в министерстве.

При этом в бюджете Республики Коми предусмотрели менее половины от необходимого финансирования для обеспечения текущей частоты авиарейсов на 2023 год. Привлечение федерального финансирования позволит сохранить текущую частоту рейсов и цены на перевозки, добавили в ведомстве.

В Коми действуют 29 авиамаршрутов, объединяющих населенные пункты региона, в том числе удаленные и труднодоступные, часть из которых расположена в Арктической зоне России. Для регионов они убыточны. При этом все авиарейсы, выполняемые в регионе, в том числе в труднодоступные населенные пункты, не имеющие круглогодичного наземного транспортного сообщения, являются социально значимыми и финансируются из бюджета Коми.