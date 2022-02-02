Минтранс Белоруссии заявил, что авиационная отрасль в условиях санкций работает стабильно

МИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Аэропорты Белоруссии в прошлом году обслужили 2,5 млн человек, пассажиропоток был сохранен за счет перенаправления рейсов на восточное и южное направления после закрытия для республики воздушного пространства ЕС и Украины. Об этом в среду заявил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский на заседании коллегии ведомства.

"Несмотря на отрицательное влияние западных санкций и определенные сложности в осуществлении производственной деятельности, авиационные организации сегодня работают стабильно. В прошлом году белорусские авиакомпании переориентировались на работу в восточном и южных направлениях, как результат - количество обслуженных пассажиров в аэропортах страны составило 2,5 млн человек", - приводит слова Сикорского пресс-служба ведомства.

Говоря о задачах на 2022 год, Сикорский отметил, что в приоритете по-прежнему безопасность полетов и авиационная безопасность, расширение рынка авиаперевозок и развитие маршрутной сети.

После инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс в мае 2021 года и приземлившегося в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту, Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией сообщества. ЕС также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика.