Водоканал Екатеринбурга вложил 340 млн рублей в обновление техники для аварийных работ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. МУП "Водоканал" Екатеринбурга, где имеется проблема высокого износа коммунальных сетей, закупил более 70 единиц транспорта и спецтехники для аварийных работ на сумму 340 млн рублей. Это позволит заменить часть устаревшего оборудования, улучшить качество и скорость аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"В 2022 году предприятие проведет существенное обновление автопарка: уже закуплено более 70 единиц транспорта и спецтехники на сумму 340 млн рублей. Данная мера позволит полностью заменить устаревшие грузовики марки ЗИЛ, а также улучшить качество и скорость аварийно-ремонтных работ на сетях водоканала", - говорится в сообщении.

Предприятие эксплуатирует 72 грузовые машины для аварийных работ на сетях, треть из которых составляют автомобили марки ЗИЛ в возрасте более 25 лет, которые морально и физически устарели. Средний процент износа аварийно-ремонтных мастерских - 88%.

"Желтые ЗИЛы - своего рода визитная карточка аварийно-диспетчерских служб, но сегодня они уже не уместны на дорогах современного Екатеринбурга. Именно поэтому мы запустили программу по замене старой спецтехники и обновлению своего автопарка. "Желтые аварийки" уходят в прошлое", - отметил гендиректор водоканала Евгений Лузгин.

В компании отметили, что большая часть закупаемых автомобилей - аварийно-ремонтные мастерские для оперативной доставки бригад и оборудования к месту проведения ремонтных работ. В числе спецтехники, которая подлежит замене, аварийные машины, манипуляторы, тракторы, сварочные агрегаты и мини-погрузчики. В январе предприятие уже получило 18 единиц техники, которая будет использоваться для устранения аварий на сетях водопровода и канализации, прочистки трубопроводов, строительства.

Ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 10% коммунальных сетей, или 3,5 тыс. км. Этот показатель в среднем составляет 559,6 км. При этом средний ежегодный прирост ветхих сетей составляет 1,5 тыс. км, большая часть из которых - почти 1,2 тыс. км - это сети теплоснабжения.