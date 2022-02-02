Эксперты считают, что российская экономика исчерпала драйверы для восстановительного роста

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Драйверы восстановительного роста российской экономики исчерпали себя в декабре 2021 года и, по самым оптимистичным прогнозам, рост ВВП в 2022 году не превысит 2,5%, считают эксперты Национального рейтингового агентства (НРА).

В базовом сценарии рост ВВП в этом году будет на уровне 2-2,3%. "Такой рост для развивающегося рынка слишком мал и свидетельствует о стагнации экономики, а не о ее развитии. Для достижения страной своих социальных и экономических целей необходим ежегодный рост как минимум в 3,5%, а лучше выше", - считают эксперты.

Слабый потенциал роста российской экономики в первую очередь вызван низкими темпами прироста инвестиций. Так, доля инвестиций в основной капитал к ВВП в России в среднем с 2013-2020 годов составляла 23%, а на развивающихся рынках с более высокими темпами роста она превышает 30-35%. При этом грядущее ужесточение бюджетной и денежно-кредитной политики может способствовать сокращению прироста инвестиций, опасаются в агентстве.

Вторым препятствием является отрицательный прирост рабочей силы при стабильно низкой производительности труда. "Демографическая проблема существенно возросла в 2020-2021 годах из-за избыточной смертности от новой коронавирусной инфекции и сокращения потока трудовых мигрантов. По прогнозам Счетной палаты РФ, к 2024 году число россиян еще сократится на 1,7 млн человек. Для преодоления "демографической ямы" производительность труда в России должна расти темпами 4-4,5% по показателю ВВП на одного занятого", - также считают в НРА.

Низкая прибыльность в отраслях с избыточной занятостью также является препятствием к росту. "В таких отраслях, как легкая промышленность, электроэнергетика, машиностроение и сектор услуг, рентабельность активов остается не только выше ставки по кредитам предприятиям, но и ниже депозитных ставок. Это ведет к тому, что бизнесу крайне невыгодно вкладывать инвестиции в эти отрасли. Проблема усугубляется низким перетоком рабочей силы из отрасли в отрасль", - полагают эксперты.

Потенциал роста ВВП в России также ограничен узкой базой роста, а именно ростом потребительского спроса. Росту экономики препятствуют такие факторы, как разобщенность инвестиционных приоритетов государственной политики и бизнеса, а также неверие бизнеса в будущее российской экономики. Последнее усиливается геополитической напряженностью и общей усталостью населения от ограничительных противоэпидемических мер.

В целях ускорения роста экономики усилия в стране должны быть направлены на обеспечение роста производительности труда и инвестиций, считают эксперты НРА.

"Нужен "разворот" на новые услуги и на растущие рынки, в том числе, в части обеспечения как подвижности населения, так и переезда высвобождающихся занятых из региона в регион. Необходим поиск возможных проектов по критерию наличия недоиспользуемого потенциала развития или наличию "узких мест"", - полагают они.

При этом в приоритете должны быть информационно-коммуникационные технологии, отрасли, связанные с энергопереходом, биотехнологии, робототехника, нанотехнологии, новая энергетика, когнитивные технологии. При этом важно обеспечить макроэкономическую стабильность и ускорить структурные реформы и преобразования, которые будут способствовать устойчивому инвестиционному климату, росту доходов и повышению отдачи от труда, также отметили специалисты.