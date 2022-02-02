"Зеленые" в ФРГ раскритиковали решение ЕК признать газ и атом зелеными источниками энергии

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Германская партия "Союз-90/"Зеленые" подвергла резкой критике решение Европейской комиссии (ЕК) о признании атомной и газовой энергетики в качестве переходных зеленых источников энергии, способствующих переходу к безуглеродной экономике. Об этом в среду заявила новый сопредседатель "зеленых" Рикарда Ланг.

Она утверждала, что данное решение обесценило таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе - как экологический символ ЕС для устойчивых инвестиций. "Вместо того, чтобы предотвращать "гринвошинг" (greenwashing - показная, а не реальная борьба за экологию - прим. ТАСС), Еврокомиссия таким образом превращает саму таксономию в инструмент "гринвошинга", - отметила Ланг.

При этом она подчеркнула, что важно проанализировать шансы на успех обжалования в судебном порядке данного решения ЕК, когда оно вступит в силу. "В этом случае для Германии имело бы смысл присоединиться к предполагаемым искам многих стран - членов Евросоюза", - подытожила сопредседатель "зеленых". Молодежная организация "зеленых" также выступила против решения Еврокомиссии и призвала депутатов Европарламента заблокировать его принятие.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью медиагруппе Funke сообщила, что правительство Германии не исключает подачи иска в случае включения Еврокомиссией атомной энергетики в список зеленых источников энергии. Министр напомнила, что кабмин ФРГ до этого представил в Брюсселе причины своего решения о выходе из атомной энергетики. По ее словам, атомная энергетика "рискованная и дорогая, а также не экологична и с новыми концепциями реакторов". Германия сейчас отказывается от атомной энергетики и отключила 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС.

В среду Еврокомиссия приняла документ под названием "Таксономия ЕС" - классификации видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям перехода к безуглеродной экономике, в соответствии с которым ЕК классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии, способствующие переходу к безуглеродной экономике. Учитывая научные оценки и текущий технологический прогресс, Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период. Кроме того, указывалось, что "избранные виды атомной и газовой энергетики соответствуют климатическим и природным целям ЕС и позволят ускорить переход от наиболее грязных видов энергетики, таких как угольная генерация, к климатически нейтральному будущему, по большей части основанному на возобновляемых источниках энергии".