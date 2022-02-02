РЖД проиндексируют заработную плату сотрудникам на 4,2% с 1 марта

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. РЖД с 1 марта 2022 года проиндексируют заработную плату сотрудникам на 4,2%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"С 1 марта 2022 г. заработная плата работников ОАО "РЖД" в соответствии с коллективным договором будет проиндексирована на 4,2%", - сказали в компании.

Как отметили в пресс-службе РЖД, 3,1% составит доиндексация в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на товары и услуги на конец 2021 года от размера индексации, проведенной в прошлом году.

В 2021 году зарплату железнодорожникам проиндексировали три раза: с марта - на 1,3%, с августа - на 2,4%, с октября - на 1,4%. Так, общая индексация составила 5,2% при инфляции по стране в 8,39%.