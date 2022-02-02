РКН передал данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости предоставления бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Речь идет о портале Госуслуги и соцсети "ВКонтакте", сообщает ведомство в среду.

"Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости предоставления безвозмездного доступа к ресурсам, включенным в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Такой перечень опубликован на сайте ведомства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что согласно решению правительственной комиссии в реестр были внесены портал госуслуг и социальная сеть "ВКонтакте".

Обеспечить безвозмездный доступ к социально значимым ресурсам операторы связи должны не позднее 60 дней с момента получения перечня.