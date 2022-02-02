"Зарубежнефть" нарастила чистую прибыль по РСБУ в 2021 году почти на 30%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Зарубежнефти" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2021 году увеличилась на 29,8% по сравнению с 2020 годом и составила 13,103 млрд руб., следует из материалов компании.

Выручка "Зарубежнефти" за отчетный период увеличилась на 86,3%, до 44,955 млрд руб.

Валовая прибыль компании по итогам 2021 года составила 29,23 млрд руб., что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения выросла на 21,7% - до 14,73 млрд руб. против 12,1 млрд руб. годом ранее.

О компании

"Зарубежнефть" - диверсифицированный нефтегазовый холдинг, единственным акционером которого является Российская Федерация. В России "Зарубежнефть" участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции. Кроме того, компания ведет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП "Вьетсовпетро" - своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.