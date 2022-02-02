В Африке число недоедающих людей превышает 281 млн

РАБАТ, 2 февраля. /ТАСС/. Общее число недоедающих людей в разных регионах Африки превышает 281 млн. Такие данные содержатся в совместном докладе Африканского союза (АС), Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Экономической комиссии ООН для Африки (ЭКА). Выдержки из него приводит в среду информационное агентство Магриб Араб Пресс (МАП).

"В 2020 году число недоедающих африканцев составляло 281,6 млн, что на 89,1 млн больше, чем в 2014 году. Около 44% недоедающих людей на континенте живут в Восточной Африке, 27% - в Западной Африке, 20% - в Центральной Африке, 6,2% - в Северной Африке и 2,4% - в Южной Африке", - сообщается в документе.

Как отметили в руководстве АС, "последствия террористических атак и пандемии коронавируса усугубляют нависшую над Африканским континентом угрозу голода и недоедания".

Как ожидается, тема борьбы с голодом и недоеданием станет одной из приоритетных в повестке саммита АС, который должен пройти в феврале. В частности, лидеры африканских государств намерены обсудить вопрос "укрепления устойчивости с точки зрения питания на африканском континенте для ускорения развития человеческого, экономического и социального капитала".