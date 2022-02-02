Власти ФРГ изучат решение ЕК признать газ и атом зелеными источниками энергии

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии намерено изучить решение Европейской комиссии (ЕК) о признании атомной и газовой энергетики в качестве переходных зеленых источников энергии, способствующих переходу к безуглеродной экономике. Об этом в среду на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

"Теперь у нас есть четыре месяца, чтобы изучить то, что на самом деле представляет Еврокомиссия", - отметил Хебештрайт. Вместе с тем он добавил, что правительство ФРГ уже "подробно объяснило свою позицию по этому вопросу". При этом срок проведения анализа, по словам Хебештрайта, может затянуться до шести месяцев. Однако представитель кабмина ФРГ оставил открытым вопрос о том, подаст ли Германия судебный иск против данного решения ЕК, когда оно вступит в силу.

Правительство ФРГ выступает против включения атомной и газовой энергетики в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе. Ранее против этого уже высказывалась министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Штеффи Лемке.

В то же время глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью медиагруппе Funke сообщила, что правительство Германии не исключает подачи иска в случае включения Еврокомиссией атомной энергетики в список зеленых источников энергии. Министр напомнила, что кабмин ФРГ до этого представил в Брюсселе причины своего решения о выходе из атомной энергетики. По ее словам, атомная энергетика "рискованная и дорогая, а также неэкологична и с новыми концепциями реакторов". Германия сейчас отказывается от атомной энергетики и отключила 31 декабря три из шести последних работающих в стране АЭС.

В среду Еврокомиссия приняла документ под названием "Таксономия ЕС" - классификации видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям перехода к безуглеродной экономике, в соответствии с которым ЕК классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии, способствующие переходу к безуглеродной экономике. Учитывая научные оценки и текущий технологический прогресс, Еврокомиссия считает, что существует роль для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период. Кроме того, указывалось, что "избранные виды атомной и газовой энергетики соответствуют климатическим и природным целям ЕС и позволят ускорить переход от наиболее грязных видов энергетики, таких как угольная генерация, к климатически нейтральному будущему, по большей части основанному на возобновляемых источниках энергии".