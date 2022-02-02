В АТОР заявили, что туроператоры не ожидают высокого спроса на туры в Марокко

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Туроператоры на ожидают высокого спроса на туры в Марокко после возобновления страной международного авиасообщения. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Марокко с 7 февраля возобновляет международное авиасообщение, согласовываются и российские рейсы. С большей долей вероятности российские туристы вновь смогут летать с страну прямыми рейсами, но уже по новым правилам. Туроператоров известие обрадовало, но на высокий спрос они пока не рассчитывают", - говорится в сообщении.

Характеризуя интерес к направлению в целом, эксперты назвали его потенциально высоким. Туристы любят Марокко за его разносторонность и зачастую комбинируют отдых на море с экскурсионной программой. В PAC Group отметили, что традиционно спрос на туры в Марокко начинает расти с середины марта. Сейчас всплеска спроса по данному направлению не ожидается. В среднем стоимость тура в эту страну составляла от $2 500 на человека, включая проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание, отметили в компании.

27 января власти Марокко приняли решение открыть границы и возобновить пассажирское авиасообщение с внешним миром с 7 февраля. Оно было приостановлено 29 ноября 2021 года в связи с распространением штамма "омикрон". Согласно правилам, опубликованным правительством Марокко, желающие попасть на территорию страны должны будут предъявить документ о вакцинации от коронавируса и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до посадки в самолет. Кроме того, пассажирам по прибытии в любой из аэропортов королевства предстоит сделать экспресс-тест.