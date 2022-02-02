МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Выпуск легковых автомобилей в России по итогам 2021 года увеличился на 8,2%, до 1,4 млн штук, следует из данных Росстата.

В декабре 2021 года было выпущено 126 тыс. машин, что на 1,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года (+12,4% к ноябрю 2021 года).

При этом выпуск грузовых авто в РФ в 2021 году увеличился на 29,9%, до 186 тыс. штук. Непосредственно в декабре 2021 года было произведено 20,5 тыс. грузовиков, что на 9,7% больше, чем в декабре 2020 года (+17,3% к ноябрю 2021 года).

Производство автобусов массой более 5 тонн по итогам года выросло на 6,5%, до 14,5 тыс. штук, а в декабре 2021 года - на 8,5% в годовом выражении, до 1,7 тыс. штук (+18,2% к ноябрю 2021 года). Также в 2021 году было выпущено 22 тыс. автобусов массой менее 5 тонн (+3,9% к 2020 году), в декабре - 2,7 тыс. штук, что на 16,8% меньше, чем в декабре 2020 года (+37,8% к ноябрю 2021 года).