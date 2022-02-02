Доля убыточных организаций в России в январе - ноябре 2021 года сократилась до 26,5%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - ноябре 2021 года сократилась на 4,7 процентных пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 26,5%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 73,5%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 25,652 трлн рублей и по сравнению с январем - ноябрем 2020 года увеличился в 2,5 раза.

В частности, 41,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 28,073 трлн рублей, а 15 тыс. организаций имели убыток на сумму 2,421 трлн рублей.

Наиболее значительное увеличение доли прибыльных организаций отмечено в деятельности железнодорожного транспорта, в частности, междугородных и международных пассажирских перевозках, а также в добыче угля, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.