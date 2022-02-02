Бензин в России за неделю в среднем подорожал на 9 копеек. Дизель - на 18 копеек

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 января 2022 года выросли на 9 копеек и составили 50,61 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 8 копеек - до 47,56 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 10 копеек - до 51,5 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 12 копеек - до 59,69 рублей за литр.

Дизельное топливо увеличилось в цене на 18 копеек - до 54,87 рубля за литр.

По данным Росстата, рост цен на бензин отмечен в 50 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Красноярском крае - на 1,1% и Магаданской области - на 1%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Карелия и Чеченской Республике - на 0,3%, Приморском крае - на 0,2% и Республике Дагестан - на 0,1%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 46,4 до 49,39 рубля, марки Аи-95 - от 51,3 до 57,19 рубля, марки Аи-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 45,9 до 48,88 рубля, марки Аи-95 - от 50,3 до 53,69 рубля, марки Аи-98 - от 59,7 до 61,9 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 24 по 30 января вырос на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 810,9 тыс. тонн. Производство дизельного топлива увеличилось на 3,7% и составило 1 млн 674,7 тыс. тонн.