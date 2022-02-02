Новейшая индийская дизель-электрическая подлодка вышла на ходовые испытания

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 февраля. /ТАСС/. Новейшая дизель-электрическая подлодка, построенная в Индии на базе французского проекта Scorpene, вышла в море на ходовые испытания. Как сообщает в среду Минобороны Индии в распространенном пресс-релизе, испытания этой лодки начались во вторник.

"Пятая подводная лодка проекта 75, заводской номер 11879, типа Kalvari ВМС Индии начала ходовые испытания 1 февраля 2022 года", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что субмарина была спущена на воду в ноябре 2020 года в доке Канходжи-Ангре компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Подводная лодка после ввода в эксплуатацию получит название Vagir, указали в оборонном ведомстве.

Это уже пятая подлодка класса Scorpene, которая построена в Индии на государственной верфи Mazagon Dock Shipbuilders Ltd в сотрудничестве французской Naval Group.

"Подводная лодка теперь пройдет интенсивные испытания в море всех систем, включая двигательные установки, оружие и аппаратуру наблюдения. Поставка субмарины в индийские ВМС запланирована на 2022 год после завершения этих испытаний", - говорится в сообщении Минобороны.

Всего национальные ВМС планируют получить шесть подлодок класса Scorpene, получивших в Индии наименование тип Kalvari - по названию первой принятой на вооружение подлодки. Из шести заказанных подводных лодок четыре - Kalvari, Khanderi, Karanj и Vela - вошли в состав ВМС Индии.

Эти подводные корабли оснащены противокорабельными ракетами Exocet SM39 и противоторпедными системами C303/S. Они способны вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, заниматься сбором разведывательной информации, установкой мин, а также проводить наблюдение.