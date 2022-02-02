Медведчук обвинил Зеленского в уничтожении украинской экономики

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за два года уничтожил экономику страны.

"В 2019-м Зеленский пришел к власти. За два года он уничтожил украинскую экономику", - написал в среду Медведчук в своем Telegram-канале.

По его мнению, "Зеленский по недоразумению возглавил государство и заявляет, что в стране все хорошо, "не паникуйте". "Все хорошо, прекрасная маркиза...", - с иронией напомнил Медведчук слова из известной песни.

Политик отметил, что за период правления Зеленского цены на хлеб выросли на 350%, на продовольствие - на 270%, а средняя зарплата - на 23%. "Да, средняя зарплата выросла на 23%, до $502. Но это несоизмеримо с ростом цен", - подчеркнул Медведчук.

"Как изменилась цена на газ для населения? Выросла за два года на 69%. Как изменились тарифы в целом? Выросли на 129%. Как изменились долги населения за услуги ЖКХ? Выросли на 71%. Это экономика? Это обеспечение социальных стандартов?" - продолжил политик.

Он считает, что власть полностью утратила контроль над управлением государством и превратила Украину в сырьевую страну. "Украине необходимо срочно искать другой путь экономического развития. И мы (ОПЗЖ) знаем, какой это путь", - заявил Медведчук.