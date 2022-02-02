Северный завоз в Якутию могут организовать через Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга и Республики Саха (Якутия) обсудили возможность организации северного завоза в республику через петербургские порты по Северному морскому пути. По маршруту из Петербурга в поселок Черский будет возможно за сезон доставлять не менее 9 тыс. тонн грузов, сообщила в среду пресс-служба Смольного.

"Сегодня представители комитета по делам Арктики и профильных министерств Республики Саха в режиме онлайн обсудили сотрудничество в сфере обеспечения продовольственными товарами арктических районов республики в рамках северного завоза. По предварительным расчетам основного оператора северного завоза на территории республики компании "Якутоптторг", одним из самых перспективных и выгодных направлений может стать маршрут Петербург - поселок Черский по Северному морскому пути. […]. В целом за сезон можно будет доставить не менее 9 тыс. тонн продовольствия и других грузов", - говорится в сообщении.

Маршрут завоза через порты Петербурга позволит доставлять в Якутию 1,5 тыс. тонн грузов за 20 дней. "У Петербурга есть весь необходимый транспортно-логистический потенциал, чтобы включиться в работу по организации северного завоза. Сегодня Петербург - один из крупнейших транспортных хабов страны и центр освоения и развития арктической зоны", - цитирует пресс-служба губернатора города Александра Беглова.

В 2021 году в арктические регионы России из Петербурга по Севморпути отправили более 311 тыс. тонн продукции. Грузы доставлялись в порты Норильска, Лабытнанги, Хатанги, Магадана, Диксона и Певека. Ранее сообщалось, что, по предварительной информации о планируемых отправках грузов по Северному морскому пути в 2022 году, объем поставок из Петербурга в Арктику превысит 300 тыс. тонн.