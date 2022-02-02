Гендиректор "Кавказ.РФ" назвал "Мамисон" самым перспективным горнолыжным курортом в СКФО

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 февраля. /ТАСС/. Строящийся в Северной Осетии горнолыжный курорт "Мамисон" является самым перспективным среди курортов Северного Кавказа, находящихся в управлении АО "Кавказ.РФ". Об этом сказал журналистам в среду генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев, который находится с рабочей поездкой в Северной Осетии.

"В рамках туристического кластера, который мы реализуем, это и курорт Архыз, и "Эльбрус", и "Ведучи", "Мамисон", на мой взгляд, это самый перспективный с точки зрения развития горнолыжного курорта. С точки зрения рельефа, возможности развития разнообразных зон катания для горнолыжных видов спорта", - сказал он.

По его словам, курорт также является перспективным для развития гостиничного и ресторанного бизнеса и для привлечения большого количества инвесторов.

Ранее сообщалось, что "Мамисон" сможет принять первых туристов в сезоне 2023-2024 годов, к этому времени здесь планируется ввести в эксплуатацию две канатные дороги и 20 км горнолыжных трасс. Как отмечалось, активная фаза строительства на "Мамисоне" начинается в этом году. В 2023 году должны ввести в эксплуатацию объекты первой очереди - две канатные дороги, 20 км горнолыжных трасс, систему искусственного снегообразования, а также объекты инфраструктуры - сервис-центр, парковку на 500 мест. А к 2030 году на курорте должно появиться 73 км горнолыжных трасс, 18 канатных дорог и более 7 тыс. мест размещения.

О курорте "Мамисон"

Всесезонный горнолыжный курорт "Мамисон" - один из самых масштабных проектов в Северной Осетии, который должен стать центром притяжения для туристов из разных уголков не только страны, но и мира. В зимнем сезоне 2023-2024 годов на курорте "Мамисон" планируется запустить восемь трасс общей протяженностью почти 20 км и два подъемника.

Мамисонское ущелье представляет собой широкую горную долину с очень удобными и протяженными горнолыжными склонами. Большую ценность представляет его историко-архитектурная составляющая, в том числе многочисленные культурные объекты, среди которых православные храмы и родовые башни. Всего на территории будущего курорта 47 памятников, включенных в реестр исторического наследия. Преимущество "Мамисона" - уникальные природные условия, позволяющие использовать курорт круглогодично, развивая как зимние, так и летние виды отдыха - альпинизм, парапланеризм, рафтинг. Продолжительный сезон катания обеспечат ледники и большая высота над уровнем моря.

О "Кавказ.РФ"

Единый институт развития Северо-Кавказского федерального округа, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально стал АО "Кавказ.РФ". Горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и зарождающийся "Мамисон" остаются в управлении организации. Миссия единого института развития СКФО - содействие устойчивому социально-экономическому развитию регионов округа. Среди его ключевых задач, в частности, содействие в формировании благоприятного инвестиционного климата на Северном Кавказе, управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа, развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, а также создание условий для "открытого" бизнеса.

В апреле 2021 года были упразднены АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Курорт Эльбрус". Их функционал был сохранен и передан в объединенный институт развития, который получил новую систему управления и стал функционировать на базе АО "Курорты Северного Кавказа".