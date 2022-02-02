Рост промышленного производства в Петербурге за 2021 год превысил прогноз на 3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Промышленное производство в Санкт-Петербурге по итогам 2021 года увеличилось на 7,5%, превысив плановый показатель роста на 3%. Об этом сообщила в среду пресс-служба городской администрации.

"Индекс промышленного производства в Петербурге по итогам 2021 года составил 107,5%, превысив прогнозный показатель почти на 3%. Наибольший вклад в его рост внесли такие значимые для города отрасли, как автомобилестроение, металлургическое производство, фармацевтическая и пищевая промышленность", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным городской администрации, в высокотехнологичных отраслях увеличился объем выпуска продукции в производстве машин и оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспорта, лекарственных средств и материалов. В 2021 году в Петербурге открылись 14 производств с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

"Петербургская индустрия продолжает динамично развиваться. В прогноз социально-экономического развития города на 2021 год заложили рост индекса промышленного производства до 104,71 %. Нам удалось превысить прогнозный показатель за счет увеличения государственных расходов на поддержку промышленности. Наша задача - сохранить и укрепить этот рост", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

По оперативным данным Петростата, аналогичного показателя роста промышленности добилась в 2021 году Ленинградская область. "Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 2021 года составил 107,6%", - сообщила пресс-служба областного правительства. Наибольший прирост продемонстрировали производители напитков и полиграфическая деятельность, отмечается также рост производства изделий из дерева и обработки древесины, текстильных изделий, металлургии, готовых металлических изделий, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования, уточнили в пресс-службе.