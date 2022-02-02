МВФ обсуждает меры на случай обострения ситуации вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за ситуацией вокруг Украины, оценивает последствия возможного обострения и рассматривает меры реагирования. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в рамках онлайн-дискуссии, организованной газетой The Washington Post.

"Мы видим очень четко наш план поддержки украинской экономики в предстоящие месяцы. Если мы окажемся в ситуации, при которой в случае побочных эффектов понадобится большее вовлечение со стороны МВФ для других стран, то, конечно, мы будем [готовы]", - сказала Георгиева. По ее словам, фонд располагает более чем $700 млрд для кредитования.

"Однако самая важная роль, которую мы играем и продолжаем играть, заключается в оценке влияния действий или бездействия и затем в разработке рекомендаций о том, как лучше справиться с ситуацией, - отметила директор-распорядитель. - Будьте уверены, мы внимательно отслеживаем возможные последствия, что должно быть сделано коллективно, по линии не только МВФ, но и международного сообщества".

Георгиева отметила, что обстановка вокруг Украины "требует очень серьезной сосредоточенности на приоритетах" и "дипломатическое решение является наилучшим путем".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.