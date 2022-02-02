Водовод и очистные системы построят на Ставрополье за счет инфраструктурных кредитов

СТАВРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены привлечь инфраструктурные кредиты на 16 млрд рублей для реализации двух крупных проектов. Первый из них предполагает создание канализационной насосной станции и очистных сооружений в Ставрополе, второй предусматривает строительство водовода в Буденновском округе, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"По первому инфраструктурному проекту уже проработан вопрос выделения бюджетного кредита из федеральной казны, что позволит приступить к его реализации в ближайшие годы. По второму объекту вопрос выделения бюджетного кредита находится в работе. Всего на реализацию до 2025 года этих двух крупных инфраструктурных проектов планируется направить более 16 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Власти края направят 579 млн рублей на проектирование объектов, под строительство которых планируется получить инфраструктурные кредиты. В правительстве региона отмечают, что новый механизм поддержки дает дополнительные возможности для развития, это позволит привлечь инвесторов и создать новые предприятия.

В 2021 году председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.