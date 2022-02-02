Петербург получит из федерального бюджета более 5 млрд на создание перинатального центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России и Министерство финансов России выделят Петербургу более 5 млрд рублей на создание перинатального центра в Петербурге. Об этом в среду сообщила пресс-служба Смольного.

"Cоглашение о федеральном софинансировании проекта создания перинатального центра на улице Вавиловых, 12, подписано между Министерством здравоохранения России, Министерством финансов России и Правительством Санкт-Петербурга. Минздрав совместно с Минфином в течение 2023-2025 годов предоставят городу порядка 5 млрд рублей на реализацию проекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, реконструкция роддома №17 планируется с 2023 по 2026 год, окончательная стоимость проекта будет известна позднее. В будущем перинатальном центре будут находиться женская консультация, стационарное отделение на 260 мест, неонатологический стационар, бактериологическая лаборатория и лаборатория молекулярной диагностики, отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики. Реализация проекта обеспечит работой более 1 тыс. человек.

"Проект очень важен для города. Мы вкладываем значительные средства в программы поддержки материнства и детства, сохранение женского здоровья, создание современных медицинских центров. На улице Вавиловых появится современный перинатальный центр. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Софинансирование поможет городу выполнить обязательства по концессионному соглашению", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.