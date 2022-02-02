ФРП одобрил Полотняному заводу в Калуге льготный займ в 132,5 млн рублей

КАЛУГА, 2 февраля. /ТАСС/. Фонд развития промышленности одобрил льготный займ в размере 132,5 млн рублей Полотняно-Заводской бумажной мануфактуре в Калужской области, являющейся одним из старейших действующих предприятий отрасли в стране. Средства направят на производство экоупаковки, сообщил в среду в своем Telegram-канале губренатор Владислав Шапша.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил льготный займ в 132,5 млн рублей для расширения производства экоупаковки Полотняно-Заводской бумажной мануфактуре <…> С использованием льготного займа ФРП будет приобретено оборудование по переработке тарного картона в бумажные пакеты, преимущественно из вторсырья. Потребности рынка на эту продукцию в России существенно растут", - написал Шапша.

Как отметил глава региона, в 2021 году мануфактура приобрела имущественный комплекс обанкротившейся компании "Гигиена-Сервис" в Кондрово. На новой производственной площадке будут производить тетради, альбомы и блокноты. В планах строительство новой фабрики, где будет перерабатывать порядка 230 тыс. тонн макулатуры, поступающей с сортировочных комплексов.

Полотняно-Заводская бумажная мануфактура является одним из старейших действующих предприятий отрасли в России, была основана в 1718 году по именному указу Петра I. Предприятие занимается производством картона и материалов для изготовления гофрированного картона, а также предлагает ассортимент бумажно-беловых изделий. На предприятии создано 400 рабочих мест. Мануфактура занимает третье место по производству тетрадей в стране, ассортимент продукции насчитывает порядка 500 наименований.