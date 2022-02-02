Алиев заявил о намерении открыть в Карабахе еще один аэропорт в 2022 году

БАКУ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Азербайджана намерены в 2022 году открыть аэропорт в Зангиланском районе республики, заявил в среду президент страны Ильхам Алиев в ходе прошедшего в Баку Форума молодежи.

"В текущем году будет открыт Зангиланский аэропорт, а в 2023 году мы доведем железную дорогу до границы с Арменией. Продолжается строительство и автомобильной дороги", - цитирует Алиева агентство АзерТАдж.

По его словам, в 2022 году в Карабахе будет сдан в эксплуатацию несколько инфраструктурных объектов. "В этом году на освобожденных от оккупации территориях будет построено еще пять электростанций", - отметил Алиев.

Он также напомнил, что в Карабахе сейчас реализуется несколько сельскохозяйственных проектов. "Могу сказать, что мы планируем провести посевные работы на 40-50 тыс. гектаров земли, что поможет обеспечить продовольственную безопасность", - добавил азербайджанский лидер.

Фундамент аэропорта в Зангиланском районе Азербайджана был заложен в апреле прошлого года. Это второй аэропорт, который власти Азербайджана строят в Карабахе. Первый - международный аэропорт в Физули - в октябре 2021 года ввели в эксплуатацию Ильхам Алиев и президент Турции Тайип Эрдоган. Третий аэропорт планируется построить в Лачинском районе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 27 сентября 2020 года ситуация в регионе обострилась, начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Оно предусматривает, что азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.