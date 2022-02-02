Искусственный интеллект поможет турецким властям обнаруживать лесные пожары за 2 минуты

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Министерство сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли планирует внедрить повсеместно технологию искусственного интеллекта для борьбы с лесными пожарами, которая сократит время их обнаружения до 2 минут.

Искусственный интеллект будет использоваться в разработанной министерством системе дистанционного обнаружения задымления и раннего предупреждения о пожаре и позволит быстрее высылать пожарные бригады для его тушения. "Технология будет использоваться в камерах, установленных на сторожевых вышках в лесах. Такие камеры смогут обнаруживать дым на расстоянии до 20 километров за 2 минуты, - приводит в среду газета "Ени шафак" слова министра сельского и лесного хозяйства Турции. - Как только в лесу появится дым, мы получим информацию о нем с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, мы мгновенно определим, где появилось возгорание, и сможем направить туда ближайшую пожарную бригаду".

В настоящее время система оповещения установлена в средиземноморских провинциях Анталье и Мугле, которые больше всего пострадали от лесных пожаров летом 2021 года. В рамках этой системы установлено 76 "умных сторожевых вышек", управляемых без персонала, и 103 вышки с камерами. Камеры благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению способны посылать сигналы тревоги властям посредством текстового или мультимедийного сообщения при обнаружении дыма. Каждая вышка может сканировать площадь до 50 000 гектаров за две минуты и может передавать точные координаты пожара для вызова пожарной бригады.

В июле прошлого года в Турции наблюдался беспрецедентный всплеск лесных пожаров, сильные ветры и экстремальные температуры препятствовали усилиям по их тушению. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.