"Россети Северный Кавказ" на 9% увеличат финансирование ремонта сетей в КЧР в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 2 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" в 2022 году направит на ремонт сетевой инфраструктуры Карачаево-Черкесии более 185 млн рублей, что на 9% больше объема средств на 2021 год, сообщила в среду пресс-служба Министерства промышленности, энергетики и транспорта КЧР.

"В 2022 году на ремонт и техобслуживание энергообъектов КЧР будет направлено 185,8 млн рублей. Это почти на 9% больше, чем в 2021 году. При этом около 80% работ специалисты "Карачаево-Черкесскэнерго" выполнят собственными силами без привлечения подрядных организаций. Это позволит сократить издержки, более качественно и в срок реализовать весь объем технических мероприятий", - рассказали в министерстве.

В рамках программы отремонтируют 139 км линий электропередачи различного класса напряжения, заменят почти 1,2 тыс. изоляторов, расчистят 32,3 га просеки в охранной зоне ЛЭП.

Запланированы также работы по защите экологии и повышению надежности энергоснабжения потребителей республики, в рамках которых на высоковольтных линиях электропередачи установят 204 птицезащитных устройства.

"Особое внимание специалисты уделят ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ, по которым осуществляется энергоснабжение потребителей в населенных пунктах республики. Здесь будет обновлено почти 60 км провода, выполнен ремонт 221 трансформаторного пункта 10/0,4 кВ, 103 трансформаторов и другого вспомогательного оборудования", - добавили в пресс-службе.