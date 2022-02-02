WP: ФБР тестировало шпионское ПО Pegasus

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США проводило тестирование шпионского программного обеспечения Pegasus, но не использовало его для расследований. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на заявление ведомства.

"Оперативного использования для помощи в расследовании не было, ФБР получило ограниченную лицензию только на тестирование и оценку продукта", - говорится в заявлении, предоставленном ФБР газете.

Ведомство утверждает, что тестирование проводилось с целью борьбы с преступностью, а также для потенциального законного использования.

В середине лета прошлого года базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку за десятками тысяч людей по всему миру с помощью троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета "Гардиан", участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки мог быть ряд руководителей международных организаций, правительств и государств. В израильской компании NSO Group, разработавшей программу, утверждают, что право на использование программы Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей.