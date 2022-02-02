Рогозин показал строящуюся взлетно-посадочную полосу аэропорта на космодроме Восточный

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором можно посмотреть, в каком состоянии сейчас находится строящаяся взлетно-посадочная полоса космодрома Восточный.

9 месяцев тому назад здесь еще лес стоял. А уже к концу этого года планируем ввести в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу космодрома Восточный. pic.twitter.com/w2nBsJg16a

"9 месяцев тому назад здесь еще лес стоял. А уже к концу этого года планируем ввести в эксплуатацию взлетно-посадочную полосу космодрома Восточный", - подписал видео Рогозин.

Как уточняется в ролике, по состоянию на 2 февраля на объекте работают 505 человек и 97 единиц техники.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" сообщала, что в 2021 году начала создание аэропорта на космодроме Восточный. Единственным исполнителем работ стал АО "Крокус", с которым в декабре был заключен госконтракт. В планах госкорпорации создание аэропортового комплекса для приема всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также обеспечение всех мероприятий, связанных с поиском и спасанием экипажей, обеспечением функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей. Аэровокзал будет рассчитан на пассажиропоток в 200 человек.