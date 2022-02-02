Самолет Pegasus Airlines вылетел из Стамбула в Ереван

АНКАРА, 2 февраля. /ТАСС/. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines ("Пегасус эйрлайнз") вылетел в среду из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гёкчен в Ереван. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания полетов Flightradar.

Это первый с 2019 года авиарейс между Арменией и Турцией, следующий из Стамбула в столицу Армении. Ожидаемое время прибытие борта - 02:35 по местному времени (01:35 мск).

Ранее в среду самолет армянской авиакомпании Flyone Armenia ("Флайуан Армения") совершил рейс из Еревана в новый аэропорт Стамбула. Глава совета директоров Flyone Armenia Арам Ананян сообщил ТАСС, что из Еревана вылетят 65 пассажиров. По его словам, рейсы армянской авиакомпании будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

6 декабря 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на выполнение рейсов между странами. В середине декабря Анкара и Ереван проинформировали о назначении спецпредставителей по нормализации двусторонних отношений, которые провели первую встречу 14 января текущего года в Москве. Кроме того, правительство Армении решило с 1 января 2022 года не продлевать запрет на ввоз турецких товаров, введенный в конце декабря 2020 года.

Несмотря на общую границу, у Армении и Турции нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об их установлении и о принципах взаимоотношений, но эти документы не были ратифицированы. 1 марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов.