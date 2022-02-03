Бизнес просит Матвиенко не поддерживать закон о корректировке механизма техприсоединения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Опора России" просит Совет Федерации не поддерживать закон, предусматривающий корректировку механизма технологического присоединения с постепенным переходом на полную компенсацию затрат сетевым компаниям на осуществление технологического присоединения заявителей с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт. Об этом говорится в письме президента "Опоры России" Александра Калинина председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко (есть в распоряжении ТАСС).

Принятый в январе 2022 года Госдумой в третьем чтении закон вносит поправки в закон "Об электроэнергетике". Соцподдержка населения со стороны государства в электросетевом комплексе проявляется в форме установления платы за техприсоединение к электрическим сетям для населения, малого и среднего бизнеса (мощность до 150 кВт включительно) ниже экономически обоснованного уровня, говорится в пояснительной записке. Так, с октября 2017 года для заявителей с энергопринимающими устройствами максимальной мощностью до 150 кВт за технологическое присоединение не включаются затраты сетевых компаний на строительство электросетевой инфраструктуры. Часть затрат компенсируется в тарифе на услуги по передаче электричества, однако некомпенсированные затраты формируют выпадающие доходы.

"Прошу вас учесть позицию "Опоры России" о неблагоприятных последствиях законопроекта для малого и среднего бизнеса и предпринимательского климата в целом, не поддерживать его принятие и создать рабочую группу по его доработке с участием представителей бизнес-сообщества", - говорится в письме.

Как отметили в "Опоре России", в случае принятия документа в представленной редакции появляются риски включения в состав выдаваемых на присоединение технических условий избыточных мероприятий, "обосновать и подтвердить действительную необходимость которых для заявителя будет очень сложно". Там считают, что прозрачность ценообразования при включении в плату затрат на строительство и реконструкцию сетей снизится и возрастут риски установления для заявителя "экономически и технически необоснованного (завышенного) размера платы".

Предложения бизнеса

Отменяя льготное присоединение до 150 кВт, инициатива сохраняет льготы при присоединении устройств мощностью до 15 кВт, подчеркнули в "Опоре России". "По нашей экспертной оценке, среди потребителей до 15 кВт наиболее часто выявляются факты манипулирования льготным правом (дробление общей мощности на части до 15 кВт, резервирование мощности для повышения стоимости продаваемых земельных участков без факта последующего потребления и пр.). Кроме того, электропотребление в данной категории до 15 кВт является самым нестабильным и неподтверждаемым среди остальных категорий потребителей", - говорится в письме.

Категория потребителей до 15 кВт существенно провоцирует неэффективное электросетевое строительство и рост некомпенсированных выпадающих доходов сетевых организаций, а также ведет к значительному накоплению резервов избыточных мощностей, считают в "Опоре России".

Бизнес-объединение предложило сохранить льготы по подключению энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт для малых и средних предпринимателей, зарегистрированных в едином реестре субъектов МСП. "В отношении иных, не содержащихся в едином реестре МСП, считаем правильным предлагаемое законопроектом поэтапное включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в полном объеме инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства и расходов, связанных с развитием соответствующей инфраструктуры", - говорится в письме.

Также в "Опоре России" предлагают пересмотреть текущие льготы для присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт, "оставив их только для потребителей из социально незащищенных слоев населения". В состав платы за техприсоединение энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт для МСП, с точки зрения бизнес-объединения, нужно включать только расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств.

"Для снижения перекрестного субсидирования [предлагаем] создать законодательные механизмы для установления дифференцированных тарифов для населения в зависимости от объектов потребления (по примеру Крыма и Севастополя). Ввести дифференциацию тарифов ФСК, предусмотрев, чтобы тариф для сетевых организаций был ниже, чем для промышленных потребителей", - сообщается в письме.

О законе

Законом предусматривается, что с 1 июля 2022 года размер включаемой в состав платы за техприсоединение таких устройств инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

По решению органа исполнительной власти субъекта РФ в области госрегулирования тарифов размер включаемой в состав за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства может быть уменьшен при условии компенсации сетевой организации разницы за счет средств бюджета субъекта РФ.