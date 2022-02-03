В Госдепе обеспокоены утечкой секретных данных Красного Креста после недавней кибератаки

ТАСС, 3 февраля. Власти США выразили обеспокоенность в связи с утечкой конфиденциальных данных Международного комитета Красного Креста (МККК), которая произошла в результате кибератаки в январе. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

"Мы встревожены утечкой конфиденциальных данных, хранящихся в [базах] Международного комитета Красного Креста, - сказал Прайс. - Этот киберинцидент нанес ущерб способности глобальной гуманитарной сети находить пропавших без вести людей и воссоединять семьи". Глава пресс-службы Госдепа также подчеркнул важность применения подобных данных исключительно по назначению - информация, которую МККК "получает и использует, играет решающую роль в реализации его функций по предоставлению медицинских услуг и гуманитарной защиты".

19 января женевская штаб-квартира Красного Креста сообщила о кибератаке на его хранилище информации. Мишенью стала расположенная в Швейцарии компания, с которой у МККК есть контракт на хранение данных. Эти действия, по словам МККК, поставили под угрозу сведения о более чем 515 тыс. очень уязвимых людей, включая тех, кто был разделен со своими семьями вследствие конфликта, миграции и бедствия, а также о без вести пропавших лицах, их семьях и тех, кто содержится в заключении. Эти сведения поступили ранее из не менее чем 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

МККК выразил обеспокоенность потенциальным риском предания огласке сведений о людях, которых общества Красного Креста и Красного Полумесяца стремятся защитить и оказать помощь им и их семьям. Руководство организации призвало совершивших кибератаку лиц не публиковать данные, к которым они могли получить доступ, а также не продавать их и не использовать каким-либо иным образом. Генеральный директор организации Роберт Мардини заявил о готовности к диалогу с хакерами - как напрямую, так и анонимно.