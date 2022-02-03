"Известия": РСПП попросил правительство поддержать отечественные аудиовизуальные сервисы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал власти оказать поддержку отечественным онлайн-кинотеатрам, сервисам подписок и рынку интернет-рекламы за счет сокращения НДС на их услуги. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад РСПП, направленный в правительство, Банк России, Госдуму и Совет Федерации.

По данным издания, в РСПП считают целесообразным снизить НДС на электронные услуги, оказываемые отечественными онлайн-сервисами. "Установление единой льготной ставки НДС позволит <…> цифровым платформам и экосистемам вкладывать сэкономленные средства в развитие этих электронных услуг и станет существенным драйвером роста рынка", - отметил РСПП в обращении к чиновникам и депутатам, уточнив, что подобные меры позволят сервисам направить на производство оригинального контента не менее 10% от их выручки.

Кроме того, союз предложил другие меры поддержки, среди которых компенсация расходов на создание инфраструктуры для оказания экосистемных услуг через инвестиционные налоговые вычеты, а также снижение ставки по налогу на прибыль и страховых взносов. Как поясняется в докладе, "необходимость льготирования отечественных цифровых платформ и экосистем обусловлена глобальной конкуренцией в разработке новых продуктов и технологий". Документ направлен в правительство, ЦБ, Госдуму и Совет Федерации. В правительстве и ЦБ "Известиям" сообщили, что рассмотрят письмо после его поступления.