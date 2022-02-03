Председателем Нацбанка Казахстана назначили Галымжана Пирматова

НУР-СУЛТАН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил председателем Национального банка республики экс-главу национальной компании "Казатомпром" Галымжана Пирматова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Пирматова Галымжана Олжаевича председателем Национального банка Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Пирматов занимал должность председателя правления АО "НАК "Казатомпром" с августа 2017 года по сентябрь 2021 года.

49-летнй Пирматов в разные годы работал заместителем председателя Национального банка, президентом компании "Cameco Kazakhstan", вице-президентом по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром".

3 февраля Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана дал согласие на назначение Пирматова председателем Нацбанка. Пирматов не присутствовал на заседании Сената, поскольку заразился коронавирусом.

31 января глава государства освободил от должности председателя Нацбанка Ерболата Досаева, который стал руководителем администрации Алма-Аты.