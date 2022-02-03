Публичная кадастровая карта получила отечественную электронную подложку

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Публичная кадастровая карта (ПКК) впервые получила государственную электронную картографическую подложку, которая заменит зарубежные аналоги, сообщила в четверг пресс-служба Росреестра.

"Впервые с момента начала функционирования в 2010 году ПКК получила отечественную юридически значимую цифровую картографическую подложку. Это результат работы Росреестра, направленный на выполнение стратегической задачи по импортозамещению геоинформационных технологий, не уступающих зарубежным аналогам", - приводятся в сообщении слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского.

В ведомстве пояснили, что в качестве подложки на публичной кадастровой карте впервые начали отображаться сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО). Новый ресурс позволяет предоставлять пользователям актуальную государственную мультимасштабную карту и ортофотопокрытие (фотографические планы местности с точной привязкой к заданной системе координат).

В основе ЕЭКО лежит платформа, включенная в реестр программного обеспечения российского происхождения Минкомсвязи России. Единая электронная картографическая основа сформирована на всю территорию России в нескольких масштабах, которые позволяют решать прикладные задачи территориального планирования. Работы по созданию ЕЭКО крупных масштабов в виде ортофопланов планируется завершить до конца 2024 года.

Топографические карты и планы в составе ЕЭКО включают информацию о таких объектах как рельеф суши, гидрография и гидротехнические сооружения, населенные пункты, промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты, дорожная сеть и дорожные сооружения, растительный покров и грунты, границы и ограждения, наименования географических объектов. Эта информация в новом качестве и точными координатами доступна всем пользователям публичной кадастровой карты.

По данным Росреестра, в 2021 году Публичной кадастровой картой воспользовались 10,2 млн человек. Ожидается, что с учетом нового функционала в 2022 году количество пользователей увеличится.