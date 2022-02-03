УГМК, Газпромбанк и Уралмашзавод примут участие в реконструкции дороги в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие компании промышленного и финансового сектора - Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), Газпромбанк и Уралмашзавод (в составе группы УЗТМ-КАРТЭКС входит в промышленную группу Газпромбанка) - направили в правительство Свердловской области частную концессионную инициативу об участии в проекте по реконструкции и строительству Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД), на возведение которой ранее было дополнительно выделено 7,5 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в четверг в пресс-центре группы "УЗТМ-КАРТЭКС".

"Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, ведущая региональная компания в сфере дорожного строительства АО "Свердловскавтодор" (предприятие УГМК) и ПАО "Уралмашзавод" направили в правительство Свердловской области частную концессионную инициативу об участии в проекте по реконструкции и строительству автомобильной дороги "Северное полукольцо" и "Южное полукольцо" ЕКАД", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, проект предполагает реконструкцию, строительные работы и последующую эксплуатацию участков кольцевой дороги общей протяженностью 49 км для ее расширения с двух до четырех полос в каждом направлении. Также будет предусмотрено барьерное ограждение для предотвращения съезда транспорта. Планируется, что срок строительных работ составит шесть лет, срок концессионного соглашения - 27 лет.

Сейчас ведутся работы на финальном участке Екатеринбургской кольцевой дороги. В феврале 2021 года сообщалось, что сдача кольцевой дороги запланирована на 2025 год, но при дополнительном финансировании может быть ускорена почти на два года. Согласно ранее опубликованному распоряжению правительства РФ, на завершение строительства ЕКАД в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 млрд рублей, в 2022 году - 3,9 млрд рублей, в 2023 году - 3,1 млрд рублей. Кроме того, губернатор региона ранее говорил, что до 2023 года область может получить дополнительно 9,5 млрд рублей на строительство ЕКАД.