"Известия": продажи ювелирных изделий в России в 2021 году выросли на 20-25%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Продажи ювелирных изделий в России в натуральном и денежном выражении в 2021 году выросли на 20-25% по сравнению с показателем 2020 года. Об этом написала газета "Известия" со ссылкой на данные ассоциации "Гильдия ювелиров России".

Генеральный директор "585 Золотой" Алексей Феликсов рассказал газете, что средний чек на драгоценности в 2021 году увеличился на 27% по сравнению с 2020 годом и на 17% в сравнении с 2019 годом. По данным компании, одной из самых популярных товарных групп в 2021 году стали обручальные кольца. Их продажи увеличились на 19% по сравнению с 2020 годом и на 15% в сравнении с 2019 годом. Кроме этого, спросом пользовались золотые цепочки и браслеты, реализация которых подскочила на 20%. Выросли на 25% продажи украшений с драгоценными и полудрагоценными камнями среднего и высокого ценового сегмента.

"Во время пандемии мы увидели снижение интереса покупателей к ювелирным изделиям. Сказался тренд на рациональное потребление в кризис и неуверенность в будущем. Однако в 2021 году, по нашим данным, спрос стал расти - в денежном выражении продажи выросли на 12%", - рассказала "Известиям" директор по маркетингу сети магазинов Adamas Анастасия Тугбаева.

Согласно данным компании, наибольший интерес пришелся на изделия с бриллиантами. В 2021 году спрос на эту категорию украшений вырос на 20% в сравнении с 2020 годом, а в январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 19%. В Adamas добавили, что за последние три месяца 40% продаж от общего объема приходится на украшения с бриллиантами.

Увеличение спроса на украшения с бриллиантами подтвердили газете и в российской алмазодобывающей компании "Алроса". По ее данным, такая тенденция характерна и для других стран. Например, в США, на крупнейшем рынке ювелирных украшений с бриллиантами, спрос превысил показатель допандемийного 2019 года на 15-20%, рассказали "Известиям" в компании. Там пояснили, что в условиях ограничений на путешествия из-за коронавируса многие люди стали откладывать средства на другие "эмоциональные" подарки. Кроме того, рост продаж украшений в прошлом году подстегнуло и увеличение числа свадеб за счет тех, которые были перенесены из-за пандемии в 2020 году. Также украшения все чаще стали приобретать в инвестиционных целях, пояснили газете в "Алросе".