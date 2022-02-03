Основная сессия на российском рынке акций открылась снижением ведущих индексов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует падение ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС снижался на 0,97% и находился на уровне 1 449,67 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени падал до 3 498,76 пункта (-1,27%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,25%, до 3 539,23 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 0,31%, до $89,19 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,35% и торгуется на уровне $87,90 за баррель.