Совкомбанк протестирует четырехдневную рабочую неделю на сотрудниках коворкинга в Турции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк протестирует четырехдневную рабочую неделю на части сотрудников, которые будут работать удаленно в специально организованном коворкинге в Турции. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба кредитной организии.

"Совкомбанк открыл коворкинг в Турции для сотрудников на "удаленке". Рабочий график всех сотрудников, которые будут находиться в новом рабочем пространстве, будет основан в качестве эксперимента на четырехдневной рабочей неделе с четырьмя рабочими и тремя выходными днями. Заработная плата при этом будет сохранена на прежнем уровне. Новый формат и график работы в течение года протестируют около 1 000 сотрудников", - сообщили в банке.

В случае успешных результатов проект будет расширен и масштабирован, а лучшие практики будут введены во всех подразделениях и компаниях группы Совкомбанка.

Новое рабочее пространство банка появилось в Турции в январе 2022 года на базе пятизвездочного отеля на берегу Средиземного моря. Здесь в течение года будут собираться группы из сотрудников бэк-офиса банка и технологической "дочки" банка - "Совкомбанк Технологии", работа которых на 100% возможна в дистанционном формате. "В новом рабочем пространстве, имея полностью обеспеченный быт, сотрудники из разных подразделений смогут обмениваться мыслями и опытом, работать над общими проектами, генерить новые идеи и просто общаться", - отметил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Совкомбанк полностью покрывает стоимость перелета и проживания в гостинице по системе Ultra all inclusive, а также предоставляет страховку выезжающих за рубеж на время поездки. Каждый сотрудник бэк-офиса банка может воспользоваться программой один раз в год.