Кабмин продлил на 2022 год отмену взносов туроператоров в фонд "Турпомощи"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ продлило на 2022 год отмену ежегодных взносов туроператоров в резервный фонд объединения "Турпомощь" и снижение отчислений в фонды персональной ответственности. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

Согласно закону, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд объединения "Турпомощь" зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля.

"Теперь это правило распространится и на 2022 год", - сообщили в пресс-службе. "Также за 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращенном размере - 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма", - добавили в кабмине.

Средства таких фондов предназначены для помощи туристам, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе из-за банкротства туроператора. Как подчеркнули в правительстве, принятое решение о продлении мер поддержки отрасли "не повлияет на обеспечение прав туристов", так как "в фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам".