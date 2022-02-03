{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин продлил на 2022 год отмену взносов туроператоров в фонд "Турпомощи"

Размер взноса может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ продлило на 2022 год отмену ежегодных взносов туроператоров в резервный фонд объединения "Турпомощь" и снижение отчислений в фонды персональной ответственности. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

Согласно закону, размер взноса туроператоров в сфере выездного туризма в резервный фонд объединения "Турпомощь" зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Однако в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса правительство фактически освободило туроператоров от таких взносов, установив их в размере 1 рубля.

"Теперь это правило распространится и на 2022 год", - сообщили в пресс-службе. "Также за 2022 год ежегодные взносы в фонд персональной ответственности туроператоров участники отрасли будут платить в сокращенном размере - 0,25% вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма", - добавили в кабмине.

Средства таких фондов предназначены для помощи туристам, оказавшимся в сложной ситуации, в том числе из-за банкротства туроператора. Как подчеркнули в правительстве, принятое решение о продлении мер поддержки отрасли "не повлияет на обеспечение прав туристов", так как "в фондах достаточно средств, зарезервированных для помощи туристам".

Теги
Россия
НЛМК может выплатить дивиденды за IV квартал из расчета 12,18 руб. на акцию
Компания может выплатить в виде дивидендов $900 млн
Читать полностью