{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС перенесла на 8 февраля рассмотрение дела по плоскому прокату в отношении "Северстали"

Ведомство ранее нашло в действиях НЛМК, ММК и "Северстали" нарушение антимонопольного законодательства

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла на 8 февраля рассмотрение дела в отношении "Северстали" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Очередное заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела в отношении ПАО "Северсталь" перенесено на 8 февраля", - сказали в пресс-службе ФАС.

Очередное заседание по делу должно было пройти в четверг.

ФАС сообщила в конце декабря, что нашла в действиях НЛМК, ММК и "Северстали" - крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - нарушение антимонопольного законодательства. По данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на этот вид продукции в РФ с января 2021 года. Металлурги заявили о необоснованности заключения ФАС и готовности отстаивать свою позицию.

Три отдельных дела в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" были возбуждены в апреле прошлого года. В ФАС тогда сообщали о том, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

Теги
Россия
НЛМК может выплатить дивиденды за IV квартал из расчета 12,18 руб. на акцию
Компания может выплатить в виде дивидендов $900 млн
Читать полностью