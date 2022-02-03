ФАС перенесла на 8 февраля рассмотрение дела по плоскому прокату в отношении "Северстали"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла на 8 февраля рассмотрение дела в отношении "Северстали" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Очередное заседание комиссии ФАС России по рассмотрению дела в отношении ПАО "Северсталь" перенесено на 8 февраля", - сказали в пресс-службе ФАС.

Очередное заседание по делу должно было пройти в четверг.

ФАС сообщила в конце декабря, что нашла в действиях НЛМК, ММК и "Северстали" - крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - нарушение антимонопольного законодательства. По данным ведомства, компании установили и поддерживали монопольно высокие цены на этот вид продукции в РФ с января 2021 года. Металлурги заявили о необоснованности заключения ФАС и готовности отстаивать свою позицию.

Три отдельных дела в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" были возбуждены в апреле прошлого года. В ФАС тогда сообщали о том, что цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался. Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.