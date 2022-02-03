В Дагестане в 2022 году реализуют инвестпроекты на сумму более 6 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 3 февраля./ТАСС/. Реализация пяти крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 6 млрд рублей запланировано в Дагестане на 2022 год. Об этом в четверг ТАСС сообщил врио первого заместителя председателя правительства региона Батыр Эмеев.

"В 2022 году планируется реализовать пять крупных инвестпроектов на общую сумму более 6 млрд рублей. Это ООО "Каспийский завод стекловолокна", АО "Керамогранит Дагестан" проект "II-й этап организации и расширению производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан", ООО "Алвиса вайн" проект по "Строительству винно-коньячного производственного комплекса Alvisa Vine", ГК "Хевел" проект по "Строительству солнечных электростанций в рамках создания кластера возобновляемой энергетики в Республике Дагестан", ООО "Русские ярмарки-Махачкала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в прошлом году в Дагестане реализованы инвестпроекты на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

"На сегодняшний день, при поддержке правительства Республики Дагестан реализуются более 40 инвестиционных проектов", - добавил Эмеев.