Эксперты предлагают указывать причину блокировки роликов в YouTube

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась в Минцифры РФ с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, которые бы обязали иностранные видеосервисы с пользовательским контентом указывать в случае блокировок видео подробную причину блокировки или удаления ролика. Об этом говорится в письме ассоциации, опубликованном на ее сайте.

"В этой связи АППСИМ обращается в Минцифры с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, которые бы обязали иностранные видеосервисы с пользовательским контентом указывать в случае блокировок видео подробную причину блокировки или удаления ролика. При этом сделать данную причину общедоступной, то есть чтобы все пользователи данного сервиса могли ее видеть, а автору видео дополнительно оставить контакты службы поддержки видеосервиса и правообладателей, у которых можно было бы оспорить данную блокировку", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с вступившим в силу законом, предписывающим крупным иностранным IT-компаниям организовать присутствие в РФ (закон "о приземлении"), АППСИМ просит Минцифры совместно с Минкультуры провести круглый стол с авторами, общественниками и представителями компаний YouTube и TikTok для решения указанных проблем и выработке мер или механизмов, которые бы позволили не допустить подобных ситуаций в будущем.

В письме отмечается, что в АППСИМ часто обращаются пользователи, которые возмущены правилами модерации контента в видеохостинге TikTok и YouTube.

"Ролики блокируются за нарушение авторских прав, при этом оспорить блокировку либо сложно, либо и вовсе невозможно. А контакты правообладателей, которым данное видео принадлежит, не указываются. При этом права, по которым доступ к ролику ограничивается, зачастую на самом деле не принадлежат людям или организациям, заявляющим на них права. Из-за сложившейся практики, со временем YouTube начинает верить авторам на слово и не запрашивать дополнительные документы для подтверждения прав на новые произведения", - добавили в ассоциации.