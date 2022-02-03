Сфера розничной торговли восстановилась в КБР

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Сфера розничной торговли восстановилась в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) после падения в пандемийном кризисном периоде, по итогам прошлого года оборот розничной торговли на 20% превысил показатели позапрошлого года. Об этом сообщили журналистам в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Оборот розничной торговли в январе-декабре 2021 года сложился в объеме 174,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 120,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года", - говорится в сообщении.

Как прокомментировали ТАСС в региональном министерстве промышленности, энергетики и торговли, показатели оборота розничной торговли прошлого года говорят о восстановлении отрасли от последствий пандемии. "Необходимо отметить, что в 2020 году сектор розничной торговли перенес сильнейшее потрясение, внесшее свои коррективы в развитие рынка. <...> В результате ограничительных мероприятий в отношении торговых предприятий, несостоятельностью большого количества предпринимателей, уменьшением их количества, уменьшением денежных доходов граждан, а также ростом индекса потребительских цен, в период пандемии отмечалось существенное снижение оборота розничной торговли. В 2021 году наблюдался процесс восстановления отрасли от последствий пандемии", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным статистики, населению республики с начала текущего года реализовано пищевых продуктов, включая напитки на 85,2 млрд рублей, а непродовольственных товаров - почти на 90 млрд рублей, что составляет к уровню соответствующего периода предыдущего года 108,1% и 133,8% соответственно.

Для стимулирования предпринимателей и самозанятых граждан, а также расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров органы местного самоуправления республики посодействовали в получении мест размещения нестационарных торговых объектов и объектов развозной и ярмарочной торговли, а также обеспечили максимальной доступностью торговых объектов для населения. Кроме того, занимающиеся садоводством и огородничеством, получили возможность реализации указанной продукции в местах с высокой проходимостью.

Власти Кабардино-Балкарии в октябре прошлого года сообщали, что рассчитывают на увеличение оборота розничной торговли на 8-10% к 2040 году. Так, в соответствии с прогнозными расчетами к 2040 году по оптимистичному варианту оборот розничной по всем каналам реализации составит 2064,7 млрд рублей. По базовому варианту в 2040 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 1409 млрд рублей. Что касается объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятельности, в 2040 году возможно увеличение в 1,8 раза или в 5,5 раза по сравнению с отчетом 2017 года.