Крупнейшие банки России увеличили объемы ипотечного кредитования на 30% в 2021 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. 20 крупнейших ипотечных банков России увеличили объемы ипотечного кредитования на 30% до 5,6 трлн рублей по итогам 2021 года. Такие данные приводятся в отчете, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ совместно с агентством Frank RG.

"В 2021 году топ-20 банков выдали рекордные 1,9 млн ипотечных кредитов (+8% к 2020 году) на 5,6 трлн рублей (+30%) благодаря низким процентным ставкам по рыночным программам, продлению "Льготной ипотеки" на новостройки, расширению охвата по программе "Семейная ипотека", - говорится в материалах.

Уточняется, что лидерами по объемам ипотечного кредитования в 2021 году остаются Сбербанк (доля 50,4%) и ВТБ (доля 20,8%), выдавшие за год кредитов на сумму 2,9 трлн рублей и 1,2 трлн рублей соответственно. Альфа-Банк (270 млрд рублей, доля 4,7%) и Банк Открытие (154 млрд рублей, доля 2,7%) поднялись на одну строчку и заняли третье и четвертое места соответственно. В пятерку лидеров по итогам года вошел Банк ДОМ.РФ (доля 2,4%), выдав ипотеки на 139 млрд рублей и увеличив показатель к предыдущему году на 14%.

В целом, по итогам года рост ипотечного портфеля топ-20 банков России превысил 27%, составив 13,4 трлн рублей, уточняется в материалах.

Большой вклад в рост рынка внесла реализация льготных субсидируемых государством программ, прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Всего в 2021 году по программам выдано 454 тыс. новых кредитов на 1,499 трлн рублей (24% всей выдачи по количеству). При этом господдержка была переформатирована - от массового субсидирования всех новостроек начался переход к более адресным мерам, которые поддерживают строительство жилья в регионах с невысоким уровнем спроса на жилье, а, главное, помогают улучшать жилищные условия семьям с детьми", - цитирует его пресс-служба.