AFP: Бельгия начала расследование кибератаки, осложнившей поставки энергоресурсов в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Антверпена (Бельгия) сообщила о начале расследования масштабной кибератаки против портовой инфраструктуры, в частности, в порту Антверпена. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse, со ссылкой на представителя прокуратуры.

Агентство также сообщило, со ссылкой на представителя страховой компании в Роттердаме (Нидерланды), что, помимо порта Антверпена, целый ряд портов государств ЕС столкнулся с масштабной кибератакой, которая затронула, в частности, нефтеналивные терминалы, блокировав часть поставок энергоносителей в Европу.

В среду бельгийский журнал Tijd сообщил со ссылкой на источники, что базирующаяся в Генте (Бельгия) компания Sea-Invest, которая является одним из крупнейших в мире операторов портовых терминалов, в том числе в порту Антверпена, подверглась массированной кибератаке, которая вывела из строя значительную часть компьютерных мощностей компании, фактически блокировав работу принадлежащих ей инфраструктурных объектов. По данным Tijd, кибератака началась еще 28 января. Компания никак не комментирует данную информацию.