Стоимость концессии по "умным" остановкам в Новосибирске выросла на 27%

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Стоимость концессии для установки сети "умных" остановок в Новосибирске к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею по итогам утверждения условий соглашения увеличилась на 27% - до 395 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба мэрии города. Ранее заявлялось, что стоимость проекта составит 310 млн рублей.

В конце ноября 2020 года Федеральная антимонопольная служба России приостановила конкурс на выбор концессионера для монтажа остановок из-за жалобы филиала ПАО "Ростелеком". Причиной жалобы стали условия страхования объектов, стоимость каждого из которых составляла около 2 млн рублей. Позднее глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, отвечавший за реализацию проекта, ушел в отставку. Весной 2021 года был объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика, однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего в мэрии города сообщили о пересмотре концепции проекта.

"Обязательный объем инвестиций - не менее 395 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения - 15 лет", - говорится в сообщении. Замначальника департамента инвестиции мэрии города Денис Колмаков уточнил ТАСС, что увеличение стоимости связано с удорожанием стройматериалов, а также с изменением и доработкой проекта.

Уточняется, что в рамках соглашения концессионер установит 210 остановок общественного транспорта двух типов: первый - 140 навесов, второй - 70 навесов с павильонами для оказания услуг дорожного сервиса. Кроме этого, по проекту планируется реконструкция помещения для размещения пункта управления технологическими модулями остановок.

Остановки будут представлять собой модульную конструкцию из металлического профиля, куда войдет коммуникационное оборудование для доступа в интернет, оборудование двусторонней связи с экстренными службами "тревожная кнопка" (112), оборудование для систем освещения и круглосуточного видеонаблюдения, специализированное программное обеспечение, обеспечивающее работу оборудования, информационное навигационное оборудование, разъемы для зарядки мобильных устройств (USB), система бесплатного доступа для пассажиров в интернет (Wi-Fi).

Как уточнили в пресс-службе мэрии, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии должен утвердить конкурсную документацию, а также создать конкурсную комиссию и утвердить ее состав до 10 февраля 2022 года.